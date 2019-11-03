探射燈：增設泊位速度　追不上車輛升幅

隨着本港汽車數量與日俱增，車位供應更見緊絀。根據運輸及房屋局向立法會提交的文件顯示，截至去年底，全港共有超過78萬部領牌車輛，其中近80%為私家車和客貨車。而過去10年間，私家車和客貨車數量由約42.4萬輛上升至約61.6萬輛，升幅達45%。然而可供私家車和客貨車使用的車位僅由約61.8萬個上升至約67.5萬個，增幅不足10%，顯示增設車位的速度遠未能滿足車輛數量增幅。

香港汽車會會長李耀培表示，不少公共停車場被拆卸後，政府並未有在區內重設車位，使車位需求更為緊張，雖然從數據上來看，車位理應已滿足一車一位的需求，但當車主外出時把車輛駛離居住地，變相在外亦需要多一個車位，故國際慣例上每一輛車會安排1.7至1.8個車位，但本港車位比率遠不及該水平。李又指，車主購車後需向政府繳稅，但政府卻不回應車主訴求是為推卸責任，故呼籲政府就城市規劃深思熟慮，並地盡其用增加車位。

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