修例風波：港鐵各線今晚10時收車　機鐵除外

港鐵今日(3日)清晨表示，雖然多個車站現時仍有不少早前被破壞設施有待復修，但經港鐵員工努力，各項設施的復修進度已有改善。不過，考慮到周末晚上的風險較平日高，經與相關政府部門進行風險評估後，今天港鐵各線(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士服務將於晚上10時結束。港鐵會因應實際情況實施客流管理措施或作出車務調動。車站的無障礙設施也可能受到嚴重破壞而暫停使用。

機場快綫：

- 機場快綫自頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

- 因應政府及香港機場管理局要求，為配合機場實施的進出管制措施，機場快綫服務於今天下午10時起調整如下：

• 來往香港站至機場站的列車服務約每10分鐘一班車，不停九龍站、青衣站、博覽館站

• 香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘

• 九龍站的市區預辦登機服務今天將於下午9時起暫停

港鐵會繼續評估風險狀況，並有可能因應風險增加或再有鐵路設施被破壞而縮短服務時間。