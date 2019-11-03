探射燈：懶巡查　規劃差　多區違泊惡化

近期警方打擊違泊行動減少，各區違泊激增。東網記者日前巡查各區發現，沙田約300米長路段違泊過百輛車輛，出現2線行車3線違泊怪現象；天水圍亦有道路有逾70輛車輛違泊，令路段3線變2線；而在土瓜灣的大量違泊車輛中，更包括載滿石油氣瓶的貨車，成為「社區炸彈」。有立法會議員直斥，問題源於政府規劃不周，加上近日警方疏於巡查，令違泊車輛圍城。

在將軍澳唐俊街附近有車主指着違泊車輛直言，因區內泊位緊張、租金高昂，部分車主寧願違泊「博一博」。入夜後，該路違泊嚴重，高峰時有約40輛，部分更佔據小巴站及巴士站，對其他駕駛人士構成不便。

近期多區出現類似情況，沙田水泉澳邨外博泉街約300米長的路段泊有約120輛車，迴旋處有逾20輛車圍圈排列，再加中心影線區停泊兩輛；雙線行車道約100輛車停泊於路旁兩側的行人路及中間影線區域，形成2線行車3線泊車的局面，行人若要過路只能走出馬路。另外，天水圍天澤商場外約100米路段亦泊有超過10輛車，包括客貨車、密斗貨車及私家車，而附近的小巴及巴士上落客區則被5輛違泊車佔據，巴士難「埋站」。天影路原有5線行車，卻被約70輛違泊車輛佔據其中3線，來回行車各僅餘1線。

在土瓜灣宋皇臺道更有運送石油氣瓶車輛違泊，車上載滿石油氣瓶；同時多輛重型車輛違泊，有被卸下的車斗佔據路面空間，令本來3線行車收窄成1條。機電工程署回覆查詢時表示，如石油氣瓶車在並非進行送貨和收集工作時於戶外停泊，必需與附近建築物保持15米的安全距離。

立法會議員郭家麒直言，違泊問題源於政府規劃不周，增設車位速度追不上增加車輛數目，加上近日警方「不務正業」，調動大量警員處理示威事件卻欠缺人手日常執法，導致問題惡化。

按警方資料，今年1至9月就違例泊車發出「定額罰款通知書」約有119.6萬張，不到去年的60%，而7至9月只有22.6萬多張，較去年同期少逾50%。警方發言人指，會繼續留意各區違泊情況，適時配合人手調配。

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