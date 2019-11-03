網民熱話：大媽文化？　短裙女行李箱托腳超阻碇

搭交通工具時常遇到不守規矩的乘客，其行徑往往令人「眼火爆」？近日一名穿着短裙的女乘客懶理在大庭廣眾，於港鐵車廂內以行李箱托起雙腳，坐姿不止豪邁，雙腳更幾乎伸至對面位。有網民就怒轟「大媽文化」殺入車廂，「難為對面嗰個」。

網民Edward Chan近日在Facebook群組「香港突發事故報料區」上載的照片，一名身穿紫色連身短裙的女乘客，用一個白色行李箱「托腳」，非常自在。不過其雙腳幾乎伸到對面位，座位上男乘客未知是否避免與女乘客有視線接觸，整個人側身而坐，低頭望着電話。

有網民批評女乘客「自私」，懷疑對方是大陸人，「中港矛盾唔好問點解」，有人認為「無文化」行為「真丟臉」，建議目擊者不用拍照，「應該一腳踢走佢個篋！」，亦有人替對面座位男子尷尬，「對眼都唔知望邊度好？」

網民有話說：

Alfred Ko：好在冇除鞋

Vincent Wong：難為坐對面位先生...

Grace Lpw：失禮死人

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