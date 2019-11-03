僱主自願供MPF額增13%　積金局籲投資應分散風險

積金局主席黃友嘉今日(3日)發表網誌表示，香港的社會及經濟近月來充斥着負面的氣氛，很多企業紛紛表示經營困難，結業及裁員的消息接踵而來。政府先後推出多項振興經濟的措施，但香港經濟面對的下行壓力仍未解決。黃提醒打工仔應好好珍惜和保存這筆退休儲備，例如做好風險管理，鼓勵他們定期審視及按需要調整個人的強積金投資組合，按照個人的人生階段、投資目標及可承受風險能力等因素，作出合宜的投資配置。

黃指出，在2018年，全港共有逾1.6萬名僱主向僱員的強積金計劃作出僱主自願性供款，涉及金額超過100億港元，較2017年的89億港元增加13%，令超過35萬名僱員受惠，反映僱主為員工的退休生活作額外付出近年有明顯上升。他認為面對當前困局，僱主如能為僱員退休生活未雨綢繆，有助提高僱員的歸屬感。

他強調，打工仔須明白強積金是一項長達3、40年的長線投資，期間難免經歷不同經濟周期，因此毋須為市場表現反覆而過分擔憂，亦不應嘗試捕捉和跟隨短期市場走勢。他又指近期英國脫歐仍然膠着，中美貿易摩擦長遠仍存有變數，經濟前景仍然不明朗，如果強積金投資過分倚重單一市場或地區的基金，未必能夠有效分散風險。