東涌填海擴展東西面提供5萬單位　首批居民料2024年遷入

為將東涌發展為新市鎮，政府於2年前展開東涌填海工程，新市鎮會向東西邊擴展，預計可提供5萬個住宅單位，容納14萬新增人口。發展局局長黃偉綸今日(3日)於網誌表示，有關擴展計劃進度理想，有信心明年可移交第一批土地予房屋署發展公營房屋，預料2024年第1季遷入首批居民。

東涌新市鎮擴展以東面為主，填海造地130公頃。填海工程已於2017年12月底展開，黃偉綸表示，整項填海及前期工程預計2023年完成。連同東涌西面的擴展，合共可提供5萬個住宅單位，當中3.2萬個作為公營房屋。新市鎮亦會提供80多萬平方米的商業樓面面積，料創造4萬個就業職位。

黃表示，東涌東的填海擴展計劃會兼顧發展及保育，因此會預留土地建造長約4.9公里的海濱長廊，以及24公頃的綠化用地，面積約等於1.25個維園。為減低工程對自然環境的影響，會以非浚挖式「深層水泥拌合法」進行填海，以避免影響水質，又利用循環再用的回收物料填海，如碎石、瀝青、瓦礫等組成的惰性建築物料。

此外，黃指東涌東擴展區是政府首次在工務工程中引入生態海岸線，加入模仿自然潮間帶的設計，提供一個合適的生態環境讓海洋物種生長，增加海床的生物多樣性。他說，日後東涌東海旁不會只是水泥建造的人工海堤，而是由紅樹林和生態磚等組成的海岸線。