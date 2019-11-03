新措施或致3年後資金短缺　市建局促留地發展減開支

施政報告提出賦予市建局新任務，要求提供更多首置項目或其他類別的資助性出售房屋。市建局行政總監韋志成指，會在舊區規劃層面着手，包括規劃時預留更多地塊作公營房屋發展，如「油旺地區研究」內的地區有7.7萬個房屋單位，但公營出租單位不足700個，認為重新規劃後可增加比例。

他又指市建局將全面審視其「規劃儲備」內涉及收購成本總值超過1000億港元的發展計劃，探討哪些「規劃儲備」內的項目可以加入首置或其他資助出售房屋的元素。

市建局新任務須動用更多財政資源，韋志成今(3日)在網誌指，未計及配合政府房屋政策的新措施，市建局於未來5年將有超過600億港元的現金支出，以開展收購工作，市建局財政在3至4年後便會進入流動資金短缺情況，屆時便需要採取適當的向外融資安排。

他以推展首個首置項目馬頭圍道「煥然懿居」為例，2015年時的收購支出達14億港元，如非作首置，而是與發展商合作，估計投標收益達17億港元，可撥作建築費資金。不過改作首置後，將會影響市建局的流動資金，難免會拖慢市區更新的進度。

韋又指從項目收購、建築、落成到出售首置單位，往往長達8至10年的時間，在收購舊樓呎價近年持續上升的情況下，出售首置單位所帶來的收入，不足以發展與首置項目大小相若的重建計劃。相信以現時樓市狀況，以首置項目的收入來推動日後重建項目，規模只會愈做愈細，影響更新的步伐及持續發展。他期望政府能向市建局提供額外的土地資源，便可以免卻收購的開支，令發展成本用於興建更多的首置單位。