食衞局增3公營流產胎安置點　2800名市民選用綠色殯葬

近年不足24周流產的胎兒安葬問題備受關注。去年的《施政報告》政府表示會研究如何整全地改善流產胎處理的安排，而首個公營流產胎安置設施「永愛園」已於今年4月投入服務。食物及衞生局局長陳肇始今(3日)於網誌中表示，局方將在東區哥連臣角、沙田石門和北區沙嶺提供同類設施。

至於私營墳場方面，至今已有4個提供安放流產胎服務，包括荃灣華人永遠墳場、歌連臣角天主教聖十字架墳場、哥連臣角香港佛教墳場，以及道風山基督教墳場。另有一個私營墳場(跑馬地回教墳場)提供安放流產胎服務的申請正在處理中。

在火化流產胎方面，食環署將葵涌火葬場附近提供流產胎專用的火化設施，項目還包括供撒放流產胎骨灰的花園、悼念活動室，以及電子悼念屏幕。

另外，香港骨灰龕位短缺，政府近年推動綠色殯葬。陳肇始指，截至今年9月，選用綠色殯葬佔死亡人口的比率已超越16%，較去年全年的14.8%為高。為鼓勵市民選用環保葬儀，食環署設有12個紀念花園及在指定香港水域為市民提供免費撒灰服務。食環署在今年1月推出綠色殯葬中央登記名冊，讓有意選擇綠色殯葬的市民可在生前作登記供家人知悉其意願，截至9月，已有超過2800名市民登記。