近70%受訪者曾郊遊遺棄垃圾　40%人沒聽過無痕行山

不少市民都會趁着深秋遠足，惟部分人會在途中亂拋垃圾，造成環境污染及破壞野生動物棲息地。有環保團體今日(3日)公布調查報告，發現有接近70%受訪者都曾在郊遊時製造垃圾。環境局副局長謝展寰呼籲市民遠足後帶走自己的垃圾，實現無痕行山。

綠色力量今年10月針對年滿16歲、過去1年內曾郊遊的人士作調查，並在網上收集到377份有關香港郊野垃圾的問卷。調查發現，頭3位最多受訪者製造的垃圾為紙巾、食物包裝及膠袋，分別佔68%、65%和47%，每人平均每次郊遊都會製造1至2件垃圾。

另有90%受訪者表示曾經實踐無痕行山的行為，例如不餵飼野生動物等。但問及無痕行山的概念時，只有37%受訪者表示了解，40%則指完全沒有聽過，普遍對此並不了解。為鼓勵源頭減廢，有65%受訪者支持在郊遊地點移除垃圾桶。

至於處理垃圾方面，受訪者把垃圾帶離郊野的比率較3年前有所改善，分別有4成至6成的人會帶走紙巾、食物包裝及膠袋，整體較2016年上升約10%。綠色力量高級保育經理呂德恒對有關改變表示欣喜，指垃圾有機會被強風吹散，不但影響衞生，亦會吸引野生動物覓食，令牠們失去謀生技能，冀望未來所有郊遊人士都會帶走垃圾。