每日一片：心急人過路唔睇車　被吊雞車迎頭撞

真係冇眼睇！昨日（2日）網上流傳一段短片，一位身穿白衣的路人橫過馬路時，完全沒有留意周圍的交通情況，結果被一架吊雞車迎頭撞上，路人被撞倒在地，幸好有途人經過施以援手。網民看後狂嘲：「又一賽跑冠軍。」

網民Siu Man Yu在Facebook群組「巴士的事討論區」上載有關片段，事發在11月2日上午11:58左右。貼文指在大嶼山去大澳方向，過䃟石灣迴旋處後，有人被吊雞車撞到，又指撞人後「大嶼山的士撞吊雞尾，成個頭入晒吊雞尾。」

從片段可見，事主過馬路時既不是在斑馬線上，也沒有留意周圍交通情況，等到出了馬路也只是望着左方「大步檻過」，未有留意右方駛至的吊雞車。結果被吊雞車撞倒在地，片末有經過的途人施以援手，致電求助。至於貼文提到的大嶼山的士，片段中未有出現。

網民看過後幾乎一面倒狠轟事主「害x死人」，有人語帶嘲諷謂「佢有望㗎，出咗馬路先望咁囉」；不過也有網民稱吊雞車司機也有責任「司機警覺係慢咗啲」，隨即有網民反駁：「架車去到條友就走出嚟，我真係諗唔到片主警覺性仲應該點高法」。

警方發言人表示，昨日12:02有一架吊雞車在䃟石灣嶼南道撞到一名23歲男子，吊雞車後方一架的士亦疑未及煞掣撞上前車，吊雞和的士司機並無受傷，被撞的23歲男子頭部和面部受傷，其後送往北大嶼山醫院治理，再轉送瑪嘉烈醫院，事件中沒有人被捕。