政Whats噏：梁志祥批黃之鋒講嘢醜陋　學政治需要有包容

通常前輩都會講多兩句寄語後輩，以免佢哋撞板。建制派嘅立法會議員梁志祥今日(3日)喺一個論壇上，就批評同場嘅香港眾志秘書長黃之鋒講嘢醜陋，需要有多啲包容。黃之鋒雖然年紀輕輕，但從政都有一段日子，唔知佢又聽唔聽得入耳呢？

元朗西鐵站喺7月21日發生無差別白衣人襲擊事件，黃之鋒喺論壇上提到近月警方暴力問題，就正正提起7.21事件，仲話政府同埋與白衣人有密切關係嘅梁志祥有需要負責任。梁志祥聞言，就話黃之鋒從政唔係好長嘅時間，不過講嘢真係好醜陋，仲解釋話自己已經公開譴責過暴力。

黃之鋒隨即反駁，話梁志祥喺區議會上反對成立獨立調查委員會調查事件，之後兩人發言仲疊晒聲，期間梁話「你年輕人學政治呢，需要有包容，你連依啲包容都唔做，算乜嘢參政啊」，黃就回話「我冇你咁識得包容啲白衣人囉」。

其後，主持人都有要求黃之鋒澄清一下梁志祥同白衣人嘅關係，黃就話元朗區議會多次有討論過7.21事件，而梁都有作出多番陳述同埋表明譴責某一方，但就冇清楚交代係咪同意做獨立調查委員會徹查事件。梁聞言即刻反駁，話區議會已有動議，要求政府就事件成立調查委員會，更稱「你(黃之鋒)夾硬屈我啫」。