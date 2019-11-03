政Whats噏：林超英反駁網民　唔係靠打砸燒搵真相

反修例嘅激烈衝突近五個月，網上嘅資訊天花亂墜，分唔到真定假，部份網民更對一啲唔啱聽嘅嘢仲會肆意攻擊。天文台前台長林超英日前寫咗篇文章解釋屯門出現不明氣體唔係嚟自警方大興行動基地，仲話當晚包圍基地嘅市民係「聚眾鬧事」，隨即畀網民圍插，但佢都唔示弱，反駁網民破壞商舖同縱火唔係「聚眾鬧事」係乜嘢，仲話唔係用打、砸、燒嚟搵出真相。

話說喺十月二十八日屯門區幾個地方都有不明氣體報告，受影響嘅人有唔同徵狀，包括流鼻水、咳嗽同嘔吐，有小朋友皮膚痕癢同出紅疹。有人懷疑氣體係催淚煙，仲話大興行動基地就係源頭，當晚就喺基地外聚集，架設路障、破壞商舖同縱火。

林超英寫咗篇文章，指不明氣體唔係嚟自大興行動基地，而係位於西北方更遠嘅位置。佢話事發當晚屯門有人喺無科學調查之下，話係警察秘密放催淚煙，聚眾鬧事，結果搞到真係要放催淚煙驅散，依家梳理資料之後，顯示不明氣體嚟自第二度，當日喺街上鬧事嘅人唔知有乜嘢感想？佢話唔少人淨係用自己嘅直覺為根據，咁樣好危險。又話自己作為科學家，歡迎網民以數據同道理說服佢。

其後佢亦收到部份網民提供嘅地理位置作分析，但仍然覺得不明氣體來源唔係嚟自大興行動。

不過，網民就對佢話屯門「聚眾鬧事」好不滿，指市民有權追查真相。佢就喺Facebook貼文反駁網民，「架設路障與要求交代有甚麼關係？破壞商舖及縱火與要求交代有甚麼關係？不是『聚眾鬧事』是甚麼？」又話「真相可以靠『打、砸、燒』搞出來的嗎？凡事以為正義在我就『打、砸、燒』，道理放在一邊，社會只會一片混亂。」

林超英仲話依家講少少事實就畀人圍攻，示威運動唔係話要爭取自由，尤其係言論自由咩？佢又話呢幾日以嚟不斷有留言淨係講佢而唔係講件事，係無意義㗎！

聽落都幾火下，唔知林超英鬧完之後，班網民服唔服呢？