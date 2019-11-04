東方日報A1：學者促再用緊急法出招制衡

修訂《逃犯條例》風波持續近五個月，政府空談止暴制亂，一個月前的今日，政府宣布引用《緊急情況規例條例》，翌日實施俗稱「禁蒙面法」的《禁止蒙面規例》，惟示威暴力卻絲毫未有減退迹象，每逢周末及周日，蒙面上街者仍動輒數以千計，然而在禁蒙面法實施後首二十天，不足二百人因違反該新法例被捕，平均每日不足十人。有學者直斥禁蒙面法雷聲大雨點小，香港今日的亂局「同冇宣布（實施禁蒙面法）冇分別」，政府應盡快考慮再次動用緊急法賦予的空間，推出能確實止暴制亂的方法。

政府於上月四日公布引用緊急法實施禁蒙面規例，規例於翌日、即上月五日正式實施。根據警方數字，由十月五日至廿四日，合共一百九十八人涉違反禁蒙面法被捕，分別為一百三十二男、六十六女，當中只有二十人被落案起訴，全部人的司法程序仍在進行中。而被捕人士當中，共一百一十人是學生，佔五成六。

資料顯示，《規例》第三條列明，任何人不得在身處公眾遊行及集會、非法集結、未經批准集結時，使用相當可能阻止識辨身份的蒙面物品，違者最高可處二萬五千元罰款及監禁一年；第五條則列明，如身處公眾地方的人正使用蒙面物品，而警務人員合理地相信物品相當可能阻止識辨身份，就有權截停對方，並要求除去蒙面物品，任何人如無遵從，最高可處一萬元罰款及監禁六個月。

然而過去一個月，示威暴力與「私了」仍然持續，每逢周末及周日都有數以千計蒙面示威者暴力衝擊，堵路縱火，上月五日至廿四日期間的三個周末及周日，即平均每個周末及周日只有不足七十人被捕，而平均每日亦只得不足十人被捕。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直指，禁蒙面法效用「完全唔大」，因違例被捕人數，相對每個周末街上的蒙面示威者而言，不過是杯水車薪，被檢控人數就更少，指政府雖已動用「尚方寶劍」緊急法，但卻予人雷聲大雨點小之感，初時有市民期望會有效，但終卻「同冇宣布冇分別」，示威暴力根本無減少，而警方因人手問題亦難「見一個（蒙面者）拉一個」，推新措施已一個月，卻仍有如原地踏步、暴力繼續升級，狠批政府能力低，予人「好似冇心止暴，只係做個樣」的感覺。

執業大律師龔靜儀亦指，禁蒙面法成效有限，過去一個月大部分示威者繼續蒙面，但「一百個人出嚟都未必拉到一個」，政府可考慮讓警方安排更多退休警務人員返回警隊工作，增加前線警力，「十個如果拉到五個，阻嚇力就會大啲」，又指最高刑罰只得十二個月監禁，阻嚇力不足。她又建議設立特別法庭專責及加快處理反修例相關檢控個案。

警方早前公布，由六月九日至本月一日，已有三千零八人在反修例風波中被捕，而在本月二日至三日凌晨亦有逾二百人被捕，現時總被捕人數已最少有三千二百多人。