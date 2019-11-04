修例風波：太古城中心譴責暴力　斬人案疑兇及一男傷者危殆

太古城昨晚（3日）發生反修例風波爆發5個月以來最血腥斬人案，太古城中心辦事處今日（4日）凌晨就此事發聲明，稱對事件導致有人受傷表示遺憾，公司譴責一切暴力及任何非法活動，並慰問傷者。聲明又稱，警方在昨午6時15分進入太古城中心，該商場並無報警，亦未獲警方行動前預先通知；惟在緊急情況下，或有人致電999報警，又指據警隊條例，警方毋須於進入商場執行職務前預先作出知會。

警方今日凌晨亦發聲明，稱大批蒙面暴徒昨在全港多區有組織地破壞設施及目標商鋪、堵塞交通及襲擊警務人員，警方對暴徒予以強烈譴責。而對太古城嚴重傷人案，警方稱強烈譴責所有暴力行為，不論任何犯案原因或背景，警方都會嚴肅處理案件，並會積極調查跟進。

消息指，太古城中心斬人案中，其中兩名傷者是夫婦，男方中刀受傷後情況危殆，留醫深切治療部；涉嫌施襲的灰衫男子遭數十人「私了」圍毆重傷，情況危殆，亦於深切治療部。被疑兇咬甩左耳的趙家賢則情況嚴重。趙家賢於今屆區議會中競逐連任，同區另一名參選人為丁煌。

醫管局表示，昨日多區衝突共有9人受傷送院，年齡介乎19至48歲。其中太古城中心外的持刀傷人及打鬥事件，有5人受傷送往東區醫院，當中2名男子危殆，1男1女嚴重，1名男子穩定；除這宗事件外，另有2名男傷者送往北區醫院，2名男傷者送往伊利沙伯醫院，情況穩定。