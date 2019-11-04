陪伴文化中心30載　樂器之王管風琴歷久彌新

「如果文化中心的音樂廳是蚌，音樂廳內的管風琴便是珍珠。」屹立尖沙咀海旁30載的文化中心，備有樓高四層的管風琴，是現今東南亞最大型的機械式操作管風琴之一。管風琴演奏家趙小玲指，管風琴被喻為「樂器之王」當之無愧，除了音域廣闊、音色多變，同時是可模仿不同樂器的王者。

文化中心的管風琴有4排鍵盤、93個音栓、8000支音管，管風琴通過送風設施送風，吹響音管，並配合雙手鍵盤彈奏來運作。保養管風琴工作絕不能馬虎，全港唯一管風琴維修技師溫勇杰表示，他每個月會走進管風琴內部，逐一檢查音管和調音，過程動輒數小時。

溫說，這座國際級管風琴亦與時並進，管風琴2010年加設了電動聯軸栓系統，讓演奏者可選擇按鍵的輕重觸感，提高演奏的靈活性；其電子系統也獲提升。由於管風琴的音管以金屬和木材製造，溫度和濕度控制非常重要，文化中心在琴內放置多個溫度計和濕度計，以確保其正常運作。

趙小玲認為，管風琴須恒常使用，才能歷久彌新，文化中心每年都舉辦課程，推廣管風琴音樂和培育演奏人才。擔任課程導師的趙指，閒置管風琴只會令零件硬化，善用它才能發揮原有音色，因此鼓勵學生或演奏者，多些來彈管風琴。課程至今培育逾300名管風琴演奏者。由於使用及保養得宜，這座琴雖使用30年，音色至今仍非常優美。