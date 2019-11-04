東方民調：輪候冊愈等愈耐　基層上樓頸都長

有過渡房屋住戶面臨租期完結，但遲遲未上到公屋的困局。

香港公屋供不應求問題日益嚴重，更與三年上樓的承諾愈拉愈遠，輪候公屋「等到頸都長」，政府無計可施，只好強推過渡性房屋，惟過渡房屋卻出現不能過渡的笑話。有關注團體無奈指過渡房屋年期與輪公屋年期不相稱，住戶恐搬幾次仍未上樓，又認為政府長遠要加快興建公屋，才能真正解決基層住屋需要。

政府去年底將長策的公私營房屋比例調整至七比三，未來十年公營房屋供應量訂為三十一萬五千個單位，但仍欠缺土地興建六萬七千個單位；截至今年六月底，公屋申請達約二十五萬六千宗，一般家庭平均輪候時間達五點四年。輪候公屋時間愈拉愈長，政府只好強推過渡性房屋「應急」，施政報告更提出在未來三年合共提供一萬個單位，以紓緩居住環境惡劣，和長時間輪候公屋家庭的壓力。

由社福機構營運的過渡房屋，由前期規劃，直至交由非政府機構管理至租戶入住，過程需時。例如將小學校舍重建為過渡性房屋，改建過程至少要經由六個部門包括地政總署、屋宇署及消防處等，但入住年期往往只有兩、三年。

現時全港約有二十個過渡房屋相關項目，合共提供千多個單位，但部分仍在計劃階段，截至今年九月，由非政府機構營運的過渡性房屋單位僅六百二十個，同樣處於供不應求。

政府覓地緩慢，無法加快公屋供應量。港府多次被批評白白丟空大量閒置官地及空置校舍養蚊，如大埔富善邨附近一幅官地已丟空二十年，亦有社福機構要求港府為空置校舍設立「空置期」，限制廢校的丟空年期，規定到期校舍必須檢視其發展用途，以善用土地資源。

公屋聯會總幹事招國偉指出，過渡房屋入住年期短，惟公屋輪候時間已達五點四年，令人憂慮出現過渡房屋滿約未能順利過渡公屋的情況。他亦希望過渡房屋項目或建興組合屋用地的合約期可延至五年，讓過渡房屋發揮「銜接」公屋的作用，但長遠政府亦要增加公屋供應，才能解決問題。