東方民調：覓地建公屋無方　夠鐘要再住劏房

港府冀以房屋政策紓解民怨，在新一份施政報告提出興建一萬個過渡房屋，以解燃眉之急。不過，過渡房屋居住年期短，港府力谷之際又未能增加公屋供應量，導致住戶未過渡公屋已「夠鐘」搬走兼打回頭住回劏房。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評房策頭痛醫頭，過渡房屋杯水車薪，難疏導問題，又批評過渡房屋無法銜接公屋，恐出現骨牌式冧檔，是給予基層上樓假希望。受訪者又歸咎港府浪費現有土地資源，覓地興建公屋無方，才令房屋死結無法可解。

港府十月發表的施政報告表明會大幅增加過渡性房屋供應，並定下未來三年提供一萬個單位的目標，冀緩和市民因遲遲未能上樓所累積的社會怨氣。當局能否平息民怨尚是未知之數，惟有居住過渡屋近兩年的住戶，擔心因未能上樓而要「打回頭」租劏房。有輪候公屋約七年的一家四口，去年一月入住過渡房項目，今年一月曾獲首次配房至東涌公屋，但因單位偏遠，不便照顧中風病母而無奈拒絕，至今仍未獲安排第二次配房。上述項目共有廿戶人，至今仍有八戶人仍未上公屋，用地將於今年十二月須歸還地產商，最終獲延期至明年三月。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問三百三十七名十八歲或以上市民，結果顯示，對於港府力谷過渡房屋，但又無法增加公屋供應，五成六受訪者批評房策頭痛醫頭，腳痛醫腳；兩成二轟無法銜接，恐骨牌式冧檔；一成一斥，令住戶無所適從。

過渡房屋居住年期約兩三年，一旦住戶約滿未獲派公屋恐被「打回頭」住回劏房，四成五受訪者則形容，兩頭不到岸更徬徨；兩成四斥過渡房屋不能過渡淪笑話；兩成三認為，應重新評估居住年期。

輪候公屋平均時間長達五點四年，港府更承認未來三年都不能縮短輪候隊伍，六成一受訪者批評房策失敗，難紓解民怨；一成七直指過渡房屋不治標不治本；一成六批評過渡房屋租住年期與輪候年期不相稱。

全港約有二十個過渡房屋項目提供千多個單位，現時真正能應市的僅數百個，相較廿多萬宗公屋輪候，三成九受訪者斥杯水車薪，難疏導問題；三成一批評過渡房屋為假象，難止咳；兩成七認為，應簡化程序，加快推出單位。

施政報告以房屋為重點，更視過渡房屋為救命草，五成二受訪者直指，根本問題是土地及房屋供應追不上需求；兩成三斥給予基層上樓假希望；兩成二轟未能有效減低住屋壓力。

港府丟空不少官地及空置校舍，卻提出綠置居、首置盤、過渡房屋等房策，三成六受訪者批評港府浪費現有土地資源；另三成六斥官僚，房屋死結無法可解；兩成二轟當局巧立名目來遮醜。

綜觀情況，大部分受訪者形容過渡房屋不治標、不治本，關鍵問題是土地及房屋供應遠遠追不上需求，直斥房屋政策失敗，難以紓解民怨。