Dr.東：秋天行山小心拗柴　記緊穿合適裝備兼伸展肌肉

不少人趁着秋意漸濃，與親友遠足感受大自然魅力，但原來錯誤挑選行山裝備，不但會令肌肉痠痛，嚴重者甚至會「拗柴」，或者骨折受傷，隨時影響腳部活動能力長達半年！有物理治療師指出，市民除了正確使用裝備外，遠足前亦需要充分伸展肌肉，建議市民若受傷就要求診，否則或會加重傷勢，長遠甚至可能影響患者的永久活動能力。

戴麟趾康復中心一級物理治療師陳嘉敏指出，遠足需時至少1小時，使用合適的裝備不但可避免受傷，更有助提升表現。陳以行山鞋為例，市民應以舒適及安全作為挑選準則，並以鞋底坑紋較深、鞋頭較硬、及防水材質為佳。至於鞋身，陳就指高低筒各有千秋，高筒提供的保護性能較好，適合於崎嶇山路行走，而低筒就適合平坦地段，重量較輕亦有助發揮表現。

陳亦表示，背包及行山杖亦十分重要。背包應貼合背部，兩側的腰帶亦應扣上，來分擔肩膀壓力。市面常見的行山杖分為兩種，橫柄款適合平坦的遠足徑，有助提升平衡力；而直柄款的杖頭為金屬尖頭，抓地能力較好，適合在泥石較多或較斜的路線。如有需要，遠足人士可同時使用兩支直柄款行山杖，以減低腳部壓力。

至於衣著方面，陳就不推薦穿上牛仔褲，中途遇到障礙時不但難以跨過，亦無助散熱，容易出現身體不適的情況。為減低受傷機會，他建議遠足人士出發前應充分伸展肌肉及按能力選擇遠足徑，避免途經高難度的叢林或懸崖，以及盡量結伴出遊，方便互相照應。

近年港人喜愛外遊時遠足，飽覽當地獨特景色，惟期間不慎扭傷就要「破財消災」，要在當地求醫，亦有部分港人會選擇回港才求診。陳就表示，如扭傷就不應勉強完成行程，患者回酒店後可冰敷患處和用繃帶進行簡單包紮，有助消腫及緩解痛苦，強調若情況嚴重就應盡快求診，避免傷上加傷。

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