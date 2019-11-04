網民熱話：迴旋處名車展　網民嘲「差一個女郎」

名車俱備，只欠女郎？有網民影到一架私家車停泊在迴旋處中間，非常搶眼，而私家車周邊則圍着幾架車輛，宛如「眾星拱月」般襯托迴旋處中的私家車。拍片者調侃指這是「名車展」，網民看後亦嘲稱：「差一個汽車￼女郎。」

網民Wilson Kwok近日（10月28日）於Facebook群組「馬路的事討論區」上載圖片，只見迴旋處中間圓形位置停着一架名貴私家車，周邊有幾架私家車圍繞，私家車「遺世獨立」，尤為突出。整個場面頗有「車展」的感覺。上載的網民笑稱：「好似仲差個旋轉盤喎。」

貼文引起網民熱烈討論，有網民紛指圖中情況距離車展「還有差車模」，「差啲裝飾」，「欠煙火匯演」；有留言分享其他類似的停泊情況，表示早已「見怪不怪」，不過也有人表示車主胡亂泊車「離晒譜」。

網民有話說：

Lee Hung B：人轉咪一樣視覺效果

Teresa Ng：其實會唔會係代客泊車...泊喺嗰度呢？

CL Liu：大師級作品，好有衝動買呢架車

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