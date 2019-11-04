修例風波：義務急救員背部中催淚彈　母校逾百學生集會聲援

反修例風波延續至11月，上周六(2日)大批示威者再次於港九多區聚集，據了解，一名保良局董玉娣中學舊生在銅鑼灣擔任義務急救員期間，在波斯富街及羅素街交界，被警方一枚投擲式催淚彈擊中後背，其時一度冒出火光，加上當時催淚彈卡在其背脊與背包之間，彈殻留在背上時間較長，事主經入院診斷後證實被三級燒傷，目前仍然留院。

今晨(4日)7時許，過百名在校生及舊生陸續在校門外集合，聲援該名受傷舊生。就東網記者所見，現場氣氛平靜，部分人戴上口罩，亦不時有人帶領叫口號。此外，參與集會的學生亦要求校方能保護同學，讉責警方濫用暴力，遂在校門外靜坐等待校長回應，並指若校長不回應，將發起無限期罷課。

至8時40分左右，校方邀眾學生到校內商討，學生們亦應允轉到校內，而校外舊生亦散去。集會中一名男生L表示，義務急救員受國際公約保護，不應受如此對待，又描述受傷同學現時情況清醒，但後續治療會很長「手尾」。L亦透露，受傷舊生從前很喜歡警察，志願亦是做警察，惟現時愈來愈不相信警察及對警察失望。

據悉受傷的義務急救員現年18歲，目前正就讀於樹仁大學輔導及心理學，亦為聖約翰救傷隊隊員。樹仁大學副校監胡懷中今發電郵給全體師生，指有同學疑遭催淚煙彈擊中，對此感到心痛難過。

胡指，校方將於今日內去信警務處處長，要求他提供有關今次事件的一切資料，以釐清事實。他表示，凌晨曾到醫院探望同學，對方精神狀態尚可，又指保證在學業、醫療及法律方面，會提供一切適切支援。胡提到，警方在驅散和拘捕過程中亦經常有人受傷，再次呼籲同學須注意自身安全，離開暴力衝突現場。