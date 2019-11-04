中美貿易摩擦環球經濟不穩　劉怡翔稱沒明顯資金外流

財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，中美貿易摩擦影響環球經濟氣氛，在香港、全球及區域不穩定情況下，香港金融及資產市場更多波動，但香港金融體系至今運作暢順有序，港元匯率保持平穩，銀行體系流動性維持充裕，最新存款和貨幣供應數據顯示，沒有明顯資金流出港元或香港銀行體系。

他續稱，雖然有評級機構對香港信貸評級展望作負面調整，但有其他機構維持不變，政府會繼續密切監察市場，政府會多管齊下，提升香港作為國際金融中心的地位。

劉又指，明白過去半年營商環境對券商有影響，將會考慮牌費優惠等措施，並研究相關需要及處理手法。另外，政府過去3個月針對不同行業推出三輪紓困措施，對於中小企「還息不還本」是否足夠，是否需要推出其他措施，政府會留意。

而各政府部門已有6個月半租減免措施，地產業、商場租務方面，呼籲業主可彈性處理，業主亦有作出回應推遲及作出減免。他期望更多業主回應，惟強調香港是自由市場，政府只可用呼籲形式叫其他業主響應。

對於有議員要求政府因應當前經濟環境，寬免今年預繳稅，並指該稅制不合理，劉解釋，香港無即時扣稅安排，而稅務條例亦可讓市民及企業申請暫緩繳交預繳稅，否認制度不合理，但會考慮議員的要求。