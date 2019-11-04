涉網售伸縮棍電槍　無業男被控4罪還押下月再訊

案件在九龍城法院提堂，被告暫時毋須答辯，案件押後至12月16日再訊。

警方早前留意到有人透過Facebook等社交平台兜售伸縮警棍等武器，遂派員假扮買家相約交收，並於上周五(1日)拘捕一名30歲男子。他被控以共4項罪名，包括無牌經營槍械、無牌管有槍械，以及2項管有違禁武器。案件今日(4日)在九龍城法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至12月16日再訊，等候警方進一步調查，以及檢驗武器和手機等相關證物，同時調查是否有其他涉案人士，期間被告須還押看管。

被告趙梓烽，報稱無業，居於柴灣。他被控於11月1日，在九龍龍珠街大坑東邨二號遊樂場涼亭內，以生意或業務方式經營槍械，即10支電槍，而他沒有經營持有人牌照而獲授權經營該等槍械，以及在上址管有違禁武器，即21支伸縮棍。

另外2項控罪指，被告於11月1日，在旺角花園街112號地下「天天遊戲機中心」儲物室管有槍械，即2支電槍，而他沒有持有該等槍械的管有權牌照；另在上址管有違禁武器，即5支伸縮棍。

控方反對被告保釋，指案情嚴重，案件或會轉介更高級別法院處理。被告保釋申請最後不獲批准。

據了解，警方檢視被告的手機期間，發現有超過50人表示有興趣購買相關武器，至於是否有交易成功案例，則仍有待調查。