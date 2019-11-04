修例風波：紀律部隊工作不合拍　葉劉批公務員管理如散沙

立法會公務員及資助機構員工委員會今早(4日)召開會議，多名議員關注近期公務員參與示威活動、發布仇恨性言論，以及日前有消防與警員矛盾等事件。

議員葉劉淑儀指出，日前出現兩個紀律部隊成員碰撞事件，工作上並不合拍，亦有公務員參與襲擊，更有傳政策創新與統籌辦事處中設有連儂牆，以及聯署要求特首林鄭月娥下台，批評公務員管理一盤散沙，認為政府須向年輕公務員多作解釋，力斥十多萬名公務員不能同心同德，認為當局對公務員的管理工作不應拖延。

議員林卓廷則透露，接獲不少公務員求助個案，因在社交媒體上批評政府而需接受紀律調查，但同時消防處副處長梁偉雄於官方活動上稱暴徒為「曱甴」、香港警察隊員佐級協會主席林志偉發聲明稱呼示威者為「蟑螂」，冀當局以同一界線處理，勿予人支持政府的言論可獲包容、只准周官放火的觀感。林詢問當局會否發指引，提醒公務員勿以帶有仇恨性、納粹德國性的煽動言論去形容示威者。

公務員事務局局長羅智光表示，消防處及警務處最近出現問題，而兩個部門所發的新聞稿已表示雙方已作溝通、理解及尊重彼此的工作，並會攜手止暴制亂。羅又拒絕評論個別事件，並稱涉及公務員的投訴會交由其所屬部門處理，相信有關部門會就整體公務員守則及其自行制訂的部門指引去處理。

羅指出，早在8月初發信件中，有提醒公務員如何堅守政治中立及崗位，強調政府對公務員違法零容忍，而政府亦重視公務員操守，公務員必須保持政治中立，於任何場合表達意見都應確保不會引致與其職務有利益衝突，或令人懷疑有損執行職務時不偏不倚、政治中立等重要原則。

另外，會議又通過兩項無約束力動議，分別以12票贊成、5票反對下通過由葉劉淑儀提出，要求公務員宣誓擁護《基本法》、效忠中華人民共和國和香港特別行政區；另外又以不記名表決下動議通過議員蔣麗芸提出，要求當局發指引列明，公務員及資助機構員工不得在工作處所及範圍作出政治性示威或集會，亦不得用其公務員及資助機構員工身份出席任何政治性示威或集會，或發表相關政治言論。