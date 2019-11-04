涉非禮強姦輕度智障少女　五旬學校男社工被控19罪

一名患有自閉症的輕度智障少女，疑被學校男社工在校內校外多番淫辱，甚至將她帶到同事的單位內強姦，少女受辱後未有求助，直至有其他家長跟她的母親說社工對她「特別關心」，查看她的手機短訊後終揭發事年。涉案的57歲社工翟光輝，被控非禮、企圖強姦、企圖與精神上無行為能力人士非法性交、企圖與精神上無行為能力人士肛交、企圖在未經同意下作出肛交及強姦共19項控罪，他否認全部控罪，案件今(4日)於高等法院開審。

控方開案陳詞指，事發於2017年7月底至2018年7月初，當時女事主X年僅16歲，在一間為特殊需要兒童而設的學校讀中五，而被告則為該校社工，負責輔導男學生及籌辦課外活動。2018年6月中，X的母親收到有關被告的消息，遂查看X的手機，揭發女兒X與被告有超越社工與學生之間的關係，而X亦將部分的事件記錄在手機內，遂向校長投訴，及後報警處理。

根據X在警方進行的錄影會面，被告自2017年暑假開始，便趁坐校巴外出活動時對X毛手毛腳，之後更帶X到學校天台隱蔽處，伸手入她的衣服內摸她下體，及拉她的手為自己手淫直至射精。翌年3月，被告在學校社工室內再對X上下其手，4月4日在同事的單位內，將X強姦後企圖再跟她肛交但不成功。

兩日後被告用車將X載到屯門黃金海岸，在車內非禮她近半小時；5月9日，他約X外出下午茶，之後將她帶到公園非禮；5月20日在學校社工室內，被告脫光X的衣服想與她性交，但最終不成功；最後一次在6月9日，被告先在社工室內非禮X，再先後載她到屯門三聖邨及大欖郊野公園，叫她到後座非禮她。

X在會面中告訴警方，她不願與被告發生該些行為，亦曾告訴他不舒服甚至大叫要他停手，但他沒有理會，而事後被告送她錢及禮物，總值達8000港元，說是給她的甜頭。

X透過視像系統作供，而法官及雙方律師在她作供期間亦特別脫去假髮。法庭先播放當時警方的會面錄影供X看。