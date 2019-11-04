政Whats噏：建制泛民唇槍舌劍　蔣麗芸四字詞鬧范國威

今個立法會會期開始咗未夠1個月，已經上演多場唇槍舌劍。而今早(4日)立法會又有一場舌戰，主角變咗議員蔣麗芸同范國威，其中蔣更靈活運用四字詞，到底鬧咩呢？

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今朝開會，近期出現多宗與公務員有關嘅新聞，所以甫一開會就火花四濺，全因現時政治氣氛咁緊張，蔣麗芸同佢黨友都希望未來可以傾下立法禁止侮辱公職人員罪囉，自然令到會議室氣溫急升喇。

議員林卓廷就表明唔贊成，因為現時出現唔少警隊同市民嘅衝突，而警隊已有足夠法定權力，再加埋法庭嘅臨時禁制令，睇唔到點解仲要搞禁止侮辱公職人員罪，斷言做法只會令崩緊嘅社會局面火上加油。

上個立法年度擔任呢個委員會主席嘅范國威更大揭文件，話出任主席期間都收過蔣等人嘅信件，而過往佢哋所提出嘅係辱警罪，希望佢哋老老實實，唔好拉埋其他公職人員混埋一談，為警隊擴權遮遮掩掩囉。

從來都唔係省油燈嘅蔣麗芸就連番發炮反駁，批評林反對議員提議，係壓制其他議員嘅言論，直言情況恐怖，希望唔好再犯，又大鬧范是非不分，話佢哋所講嘅係所有喺前線服務市民嘅公職人員，立場非常清晰，無遮遮掩掩，認為范係是非不分、腦筋混沌囉。

范國威就批評蔣嘅言論具冒犯性，但蔣反駁佢所講嘅8個字係成語，只係形容詞而無冒犯，強調係事實陳述，換來范批評佢係擘大眼講大話，林都幫口話用成語並非代表唔冒犯，好似佢講蔣所屬嘅政黨民建聯罄竹難書，都肯定係冒犯性言論，要求蔣講基本邏輯先好議政。

雙方爭持不下，要出動主持會議嘅委員會副主席潘兆平作裁決，潘就話蔣已經回應咗，但就講錯咗蔣麗芸嘅妹妹個名，睇嚟佢對點樣處理雙方爭拗有啲緊張喇。佢之後就話，問題在於雙方理解唔同，希望大家唔好再拗字眼，否則開多兩個鐘頭會議都解決唔到先收到科，而委員會主席郭偉強過多陣就埋到位做番主持工作，相信潘兆平可以鬆一口氣。