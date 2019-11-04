爆眼女申覆核取警方手令資料　欲加新論點遭官拒

8月11日尖沙咀警署外衝突期間，一名女子右眼重傷，警方早前取得法庭手令，成功獲取她的醫療報告。不過，她指警方拒絕向她提供取得有關手令的資料，令她無法提出反對，入稟高院申請司法覆核。案件今天(4日)在高院原訟庭審訊。申請人K一方今早申請新增覆核內容，指警方在申請人表明會反對對方索取其資料後，仍向醫院完全執行手令的做法不合理。

不過警務處一方就反對此申請。其大律師表示，申請人當時已聲稱會採取行動撤銷手令，但一直無作實質行動。警方不接納申請人以不清楚手令內容作為不作為的理由，指申請人其實從醫院方面的信件，已全部知悉手令的申請理由、索取資料的範圍等資訊，已足可向裁判官申請廢除手令，或向高院提出民事訴訟禁制等。法官經考慮後，決定不接納申請人加新論點的要求，理據會在本案判決時一併頒布。

申請人大律師在新增論點被拒後，集中向法官就申請人向法庭申訴的權利有否被剝奪的問題作陳詞。大律師指，申請人連是哪一位裁判官批出手令都不知道，根本無從追究。申請人是有權取得手令以便對之作出質疑。不過法官就舉搜查戶口以調查洗黑錢案作例子，質疑受查人士是否必然有權預先索取手令。大律師就回應表示，戶口資料不能與醫療紀錄直接比較，因此後者牽涉的私隱程度比前者更高。而且警方以往的做法，絕大部分事例都會先問准當事人才會索取資料，但警方在本案就跳過此程序，逕自向法庭申手令。由於是受查人士的私隱被侵擾在先，當事人因此有權索取手令，而毋須提供要求的原因。

至於警方的大律師就陳詞回應，表示同意手令涉及受查人士的個人資訊，所以現行的制度把審批的權力，交予司法人員把關。裁判官並不是執法機關的橡皮圖章，會逐個申請予以審視才作決定。大律師亦重申，為了維護調查工作，申請手令的程序有需要由執法機構單方面進行，要求事事預先知會受查人的建議並不符合現實。