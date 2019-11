五桂山野戰迷被殺案　兩被告否認謀殺

「Wargame小子」疑遭其他「戰友」在五桂山殺害,警方事後在該處發現死者的屍首並拘捕多名涉案的死者戰友。其中被指有份殺害死者的兩名戰友今早(4日)於高院否認一項謀殺罪,其中一人亦同時否認一項意圖妨礙司法公正罪,案件隨即開審。

控罪指兩名被告嚴汝衡(29歲,Martin)及周正賢(23歲,Barnard)於2017年5月28日在香港連同黃朗祺(又名貓仔或阿貓)謀殺郭葦諾(20歲,Bosco)。另一控罪則指嚴與黃暐浩(Jack)一同意圖妨礙司法公正,致使死者在其電話的資料被移走或刪除。

據控方開案陳詞披露,被告嚴汝衡曾在一個有眾多「Wargame友」的群組內表示,不會原諒像死者郭葦諾一樣偷朋友東西的人,其後又曾指會於五桂山設一個夜間行動並相約死者到該處,並叫另一被告周正賢在該處最高點埋伏,他則在第二高點「finish him(搞掂佢)」,嚴又曾在群組表示要「take him down(做低死者)」。

控方稱,死者與眾被告等均對野戰遊戲有相當興趣,且會交易一些昂貴裝備。控方指案發前嚴與死者因買賣裝備問題生嫌隙,嚴打算給死者一個教訓,最終亦在案發當日實行。控方指在4月時兩名被告已有想殺害死者的想法,同年3月嚴亦曾在一眾Wargame友(即包括被告及貓仔等人)的WhatsApp群組「午夜郊遊群」表示「沒人可以幫Bosco(死者)」,「we can fxxk him whatever we like during the night time(夜晚我哋可以點搞X佢都得)」,又稱唔會原諒好似死者及「papa」呢啲「偷朋友嘢」的人。

控方指嚴於4月在群組表示會於五桂山設一個夜間行動,於5月11日時嚴更表示要叫周去五桂山其中一處埋伏,他則在第二最高點「搞掂」死者,又稱會與周「take him down」(做低佢),其後執拾好他的物品及收起其屍體,並會用對講機向死者朋友表示死者稱有急事走先。而在5月28日,嚴亦曾向友人Jack表示「任務完成」,要其低調及處理死者的電話及賣掉。控方指種種迹象均顯示被告正在實行一個計劃去殺害死者。

控方指死者於案發前的晚上與友人「05」匯合,並一同到五桂山行山,其後嚴與貓仔落山與他們會合並一同行衞奕信徑。及後嚴與死者同上五桂山,但後來只有嚴落山並稱死者有急事先走。05等至凌晨3點不見死者,而死者的母親及同母異父兄長因找不到死者而報警。消防員最終於5月29日在五桂山的山邊發現死者躺在地上,被麻包袋笠頭且全身有血,死狀恐怖,其後警方亦發現附近有一條3呎長水喉通,經化驗後發現有死者DNA。

經解剖後,死者被發現有3處主要傷勢,包括頭部有多處被襲擊致骨折痕迹、頸項被刀插多次致大量出血及身體多處地方有刀傷。死因則為頸項多處刀傷及頭部多處受傷。警方經調查後拘捕兩名被告,並在嚴的背包及靴上及在周的牛仔褲及鞋上發現死者的血漬。而周亦向警方承認與嚴一同殺害死者。另外控方又指嚴曾把一部iPhone交給Jack,着他重設資料,控方指該部正是死者的電話,而警方其後找回死者的電話,但所有資料已被刪除。