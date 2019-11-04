石棺案辯方指第三被告遭威逼利誘　被警員屈打成招

荃灣工廈石棺藏屍案，拘捕第三被告張善恒的偵緝警長蔡國基今(4日)在高等法院繼續作供，接受辯方盤問。辯方指，張善恒由台灣返港後隨即被捕，他受到多名警員威逼利誘甚至屈打成招，最終張亦在錄影會面中向警方作出招認。

律師指，張善恒在香港機場被捕時沒承認有份「幫手」殺死者，只說過自己「多口」而已。當日蔡見下着大雷雨，直呼案件有冤情，蔡最初帶張到機場警署，並向張表示：「你係咪咁傻仔？到依家仲保住佢兩個(另外兩被告)？究竟邊個向死者打針？係咪打咗4、5次？𡃁仔，我做得你阿爸，你諗清楚先至答。」有自稱曾任特警的探員向張表示：「聽講你好打得，我之前做特警嘅，想唔想同我打？」張搖頭並要求見律師，該探員隨即拳打張的前臂。

及後張再被帶到荃灣警署及新界南總區警察總部，張要求見律師及母親，但負責統籌本案調查工作的總督察謝旦生威嚇張說：「你知道呢度係警署，無人可以見律師，就算講幾句都唔得，你唔好同我玩嘢，律師都幫你唔到。」另有警員對張說：「你諗清楚啦，只有警方先幫到你，你可以同阿媽講唔要律師，請律師要使好多錢、要賣樓，係你咁戇居先群埋另外兩名被告，隔籬房嗰位金毛(首被告曾祥欣)仲喺度吹噓緊自己幾有錢，點樣享受生活，你諗吓自己將來啦，你仲有將來㗎。」雖然張母已帶同律師到警署，但張最終無奈放棄接見律師。

辯方續指，有警員誘導張與警方合作，以換取轉做污點證人，譬如說「每單案得一個污點證人，你合作嘅話坐幾年監，之後有大把世界喺你面前」、「有啲嘢得一次機會，知唔知？件事已經發生咗，警方幫到你係咁多」、「會面時你唔否認嘅話，可能有奇迹出現，誤殺嚟講坐10年就可以重獲自由」等。

不過蔡國基否認辯方上述種種說法，重申他及同袍都沒以毆打、威嚇、利誘或施壓等方式，令張在警誡下招供。