廚師涉利剪殺妻否認謀殺　曾向警供稱受藥物影響

中年廚師與妻子關係冷淡，3年前因妻子重提丈夫有外遇一事，雙方遂起爭執。廚師涉嫌擸起利剪插向妻子，致對方重傷不治，他否認一項謀殺罪，案件今(4日)在高等法院開審。

控罪指，現年61歲的被告蕭偉昌於2016年12月30日，在屯門澤豐花園澤民樓一個單位，謀殺54歲的妻子黃淑珍。控方開案陳詞指，兩人育一子一女，但感情關係冷淡，經常因金錢和丈夫有外遇而發生爭執，兩人分房睡近10年。

案發當天，被告因服用藥物，一直睡至晚上約9時。當時只有被告與死者在家，被告睡醒後要求死者為他準備食物，但死者反譏被告，要被告去請他的情人煮飯，夫妻繼而爭吵。期間，被告擸起剪刀捅向死者5至6次，直至死者不省人事。至晚上約11時，被告向警察自首，聲稱襲擊妻子。警方衝進涉案房屋後，發現死者倒臥血泊中。

經檢查屍首，死者全身共70處傷勢，頭部、頸項及上身皆有傷，並在頸傷深處尋回剪刀殘缺的碎片。被告與警方在會面供稱，若不是服用過量藥物，他便不會殺害死者，被告承認事發後曾沐浴更衣，並把兇器及染血衣服拋棄。他原本打算潛逃至大陸，後欲改去醫院求醫，惟最終到警署自首。