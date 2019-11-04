議員促減所有公屋戶租　倡房委會停車場半年減租一半

有議員建議房委會為轄下停車場提供為期6個月寬減一半租金的措施。

財政司司長陳茂波8月宣布一系列紓解民困支援措施，包括為居於房委會和房協公共租住單位的較低收入租戶代繳1個月租金。立法會房屋事務委員會開會討論相關事宜，多名議員憂慮財委會大塞車，即使措施推出後，公屋戶也遲遲未能受惠。會上亦有多名議員認為措施應一視同仁，讓富戶同時受惠，並建議房委會停車場提供租金減免措施。會上通過1項動議，建議房委會為轄下停車場提供為期6個月寬減一半租金的措施。

立法會議員劉國勳指公屋戶除面對租金壓力，同時亦面對停車場租金壓力，當中不少屬「搵食車」，建議政府同時考慮會否考慮停車場免租。議員鄭泳舜指財委會現時大塞車，關注政府會否有其他方法先行代支，「救火都不能3個月先救」。議員鄺俊宇指每年均會透過財政預算案公布是否設有免租措施，建議免租恒常化，免卻行政工夫及時間。

房屋署副署長(策略)張趙凱渝指房委會有一定數量的停車場，房委會將盡快討論，研究是否提供停車場寬免租金措施。對於政府計劃為較低收入租戶代繳1個月租金，張指今次措施是政府考慮外圍及香港最新經濟狀況後，希望協助較低收入的一群，對於會上有意見認為應同時包括所有公屋戶，她表示意見會向上傳達。署方已準備前期工作，待財委會通過1個月後便可實施。