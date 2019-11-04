野戰迷疑遭戰友殺害　兄長指死者最貴裝備值8萬元

「Wargame小子」郭葦諾(20歲，Bosco)於2017年疑遭其他「戰友」在五桂山殺害，案件今(4日)在在高等法院開審，其中被指有份殺害死者的兩名戰友嚴汝衡(29歲，Martin)及周正賢(23歲，Barnard)否認一項謀殺罪，嚴亦同時否認一項意圖妨礙司法公正罪。控方傳召死者的同母異父兄長謝浩彥出庭作供。

謝指胞弟案發時為冷氣學徒，月入約1萬港元，他喜歡玩Wargame，平均一星期一至兩次。他指胞弟小五開始已對Wargame有與趣，並會購入裝備。他形容胞弟的裝備「配置優良」，而胞弟曾稱其最貴的裝備價值約7至8萬港元，亦知道胞弟有做裝備買賣生意。

謝稱2017年5月27日(案發前的夜晚)，胞弟提及會與兩至三個朋友一同行夜山，影相及睇Wargame裝備，亦有提過與阿貓及Martin一起去。當晚約10時半，胞弟的朋友「05」到他家與他胞弟一同出發，當時胞弟亦有穿着Wargame裝備。但是胞弟一直沒有回家，母親於上午致電他稱找不到胞弟並感擔心，他則曾找過胞弟的朋友但找不到胞弟。直至同月29日，警方叫他到殮房，他認出其中一具屍體為他胞弟。

謝接受辯方盤問時承認，他與警方落口供時曾說過胞弟性格火爆，他庭上解釋即如胞弟覺得是對的就會執着堅持，但並非指他脾氣暴躁。他又指口供亦有提及胞弟「今日同你嘈交，第二日就會無件事同你好番」。

控罪指，兩名被告嚴汝衡及周正賢於2017年5月28日在香港連同黃朗祺(又名貓仔或阿貓)謀殺郭葦諾。另一控罪則指嚴與黃暐浩(Jack)一同意圖妨礙司法公正，致使死者在其電話的資料被移走或刪除。