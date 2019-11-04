每日一片：遊樂場細路誤踩被　野蠻婦舌戰街坊嘈拆天

因咩事嘈到咁？近日有網民在網上分享一段遊樂場短片，一名婦人疑不滿自己在公園晾曬的被子遭小朋友誤踩，與在場的街坊發生衝突。街坊斥婦人本就不應將被子放到公眾地方晾曬，婦人立時反轟，以一敵眾，場面非常火爆。

網民Carl So昨日（3日）在Facebook群組「香港突發事故報料區」發布有關短片。貼文稱涉事婦人於公園曬被，「有個小朋友上去玩唔覺意掂到佢張被，佢立即鬧人哋個細路仔。」從片中可見，婦女一人「獨戰」街坊，眾人怪婦人「唔應該放喺度」，「阻住人玩」。婦人則指「公園曬被」和「細路踩被」是兩回事，「我只係想分開兩樣嘢」，「當我唔應該曬喺度，佢哋應唔應該踩上去先」。其中一名街坊回應稱：「小朋友喺遊樂場玩，佢唔知係邊個嘅，以為係人哋擺喺度畀人玩。」

眾人其後又勸婦人「收埋咗算囉」，期望息事寧人，對方則稱「我只係落嚟講咗一句，跟住你哋全部加埋把口」，又質疑拍片者「你拍啲乜嘢啊」。拍片者有模有樣地回了一句：「咩，我有言論自由。」事情其後驚動警衞，片段最終在嘈雜聲中完結。

影片引起網民公憤，幾乎一面倒狂轟婦人，「直接當垃圾處理，唔罰你千五都偷笑啦，仲大大聲」，「仲以為自己好有道理」，有人則稱應該「一人讓一步，天下太平」，但隨即遭人反駁：「放條繩喺你屋企門口，咁你係咪唔可以移除，放雜物喺後樓梯，係咪又唔可以整走！」也有人讚拍片者「拍片阿姐講『我有言論自由』好有味道。」