上月平均最高29.5°C　有記錄以來10月最高紀錄

由於華南的高空反氣旋較正常強，令香港10月異常炎熱及陽光充沛。天文台表示，上月平均最高氣溫為29.5度，較正常值高出1.7度，是有記錄以來10月的最高。而10月1日香港天文台氣溫上升至全月最高的33.2度，當天平均氣溫為30.3度，同樣是有記錄以來10月的最高。

天文台指，上月有5個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部，受其影響下，香港10月初普遍天晴及炎熱，隨後受一股達強風程度的偏東氣流及高空擾動影響，天氣轉變為大致多雲，間中有大驟雨及狂風雷暴。

另外，有一道冷鋒於月中時橫過廣東沿岸，香港天氣轉為不穩定，同時間中亦有大驟雨及狂風雷暴。隨着月中的東北季候風逐漸增強及乾燥的東北季候風影響，香港天氣漸轉為普遍晴朗及風勢頗大並乾燥。月尾由於乾燥的東北季候風持續影響華南地區，香港天氣較涼及乾燥，部分時間有陽光。

上月總日照時間為230.7小時，較正常值多約19%，香港在10月6日至7日及10月13日至14日出現的兩場大雨亦令該月份錄得的雨量較正常多；同月總雨量為149.5毫米，較正常值多約48%。截至10月的累積雨量為2382.7毫米，較正常值多約2%。而10月平均氣溫為26.6度，較正常值高了1.1度，是有記錄以來10月的第2高。