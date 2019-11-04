跨境校巴藏12塊金條過境斷正　男司機表證成立

一名接載跨境學童上下課的旅遊巴司機，前年9月接載40多名學童從內地經文錦渡入境香港時，被指車上加建的暗格藏有12塊金條，當時市值約420萬港元，司機因而被捕。他事後否認輸入未列倉單貨物和為走私物品進入香港而利用經更改的車輛結構兩罪，今(4日)在粉嶺法院受審後被裁定表證成立，辯方表示爭議該些金條是否貨物。

控罪指被告顧子平(59歲)於前年9月28日，在文錦渡管制站過境學童巴士入口停車場輸入未列倉單貨物，即約12公斤黃金，以及為走私該些黃金而利用經更改的旅遊巴結構。

控方案情指，當日關員檢查涉案旅遊巴，見被告表現得不自在，遂登車搜查，並在近車頭樓梯旁邊發現一個加建的儲物箱，在箱下暗格內發現共12塊金條，於是拘捕被告，並要旅遊巴公司安排接走車上學童。警誡下被告承認金條是他所有，打算運來港後出售賺取差價。

被告自辯則指，涉案12塊金條中，10條屬於其妻，餘下兩條則是他早年在香港購入後，再帶回內地的家。他表示養女也是跨境學童，為了方便女兒，故當日帶涉案金條來港，打算出售後在上水置業，途中得悉有很多關員，他因怕要繳稅，所以趁機將金條藏起，又指他開始駕駛該旅遊巴前，車上的加建部分已經存在。

在控方盤問下，被告堅稱金條是私人物品，並非貨物，也不知要報關。