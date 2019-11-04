立會議員促過渡房屋租金封頂　運房局指要再研究

施政報告建議大幅增加過渡性房屋，3年內提供1萬個單位，運房局將資助非牟利機構興建過渡性房屋項目，每個單位的資助上限為55萬港元。多名立法會議員在立法會房屋事務委員會上提出政府應為過渡房屋租金「封頂」，以免出現錯配。運輸及房屋局副局長蘇偉文指，現時機構有一定彈性，訂定低於市值的租金水平，以現有項目為例，租金最多佔入息水平29%，是否需要封頂政府會再作研究。

多名議員關注過渡房屋的租金水平，委員會副主席尹兆堅指過渡性房屋是希望幫助輪候公屋超過3年的基層市民，有特定對象，認為當局應協助訂定租金上限，擔心不封頂情況下，即使動機良好，結果亦會失敗。他又關注出租期，指2年租約後，如仍未上樓，需返回劏房，有計劃的租戶已面對迫遷。

恒地日前公布將借出一幅位於錦上路約42.8萬平方呎土地，興建約2000個組合屋單位。立法會議員朱凱廸指錦上路的鄉郊社區只有2萬人，2千個組合屋可容納5千人，即額外增加四分之一人口，而社區本身設施已不足，亦無零售設施，要求政府跨部門合作，推出短期方案，「一個臨時街市都無，吸引力要大大降低，增加咁多人都要有社區服務及設施配合」。