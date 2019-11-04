修例風波：泛民轟警暴幾近瘋狂　成政權鎮壓工具

泛民主派立法會議員今午(4日)就過去周末獲批的集會被迫取消、防暴警察在多區進入商場拘捕市民、昨晚的太古城斬人事件以及區議員趙家賢被咬掉耳仔等事件，召開記者會表達關注。議員楊岳橋對在周末受傷的市民表示慰問，形容警暴幾近瘋狂。楊表示政府所謂的止暴制亂實質上是制造混亂，忽視香港人的生命。

議員胡志偉稱警方本應負責治安的工作，在過去數月，卻屢次漠視違法行為，反而拘捕路過的行人、救護員和社工。胡表示警察的權利必須受到警例約束，認為現時警察已失去了專業能力，成為政權的鎮壓工具。他指如果政府只利用警察鎮壓以達至止暴制亂，香港的前景和經濟發展只會更差。他又指林鄭月娥沒有利用政治智慧處理事件，只懂躲在3萬警察後面。

議員葉建源正申請在11月6日的立法會大會上提出緊急質詢，關注警方在最近一個月使用的催淚彈效力與過往所使用的有明顯分別，其爆炸力和煙霧濃度均比過往強烈。葉要求政府交代新一批催淚彈的威力有否提高、警方發射方式是否符合指引，以及會否不會再在受污染地區使用催淚彈。

葉亦在記者會上展示一段11月2日警方在灣仔北海中心外面推進時的影片，影片顯示警方曾於一分鐘內發射22枚催淚彈。他又提到一名急救員被催淚彈炸傷，背部大範圍嚴重燒傷。