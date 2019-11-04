稱被男社工帶到劏房強姦　智障少女：驚佢殺我鍊我頸

一名患有自閉症的輕度智障少女，疑被學校男社工在校內及校外多番淫辱，甚至將她強姦，少女受辱後未有求助，直至她的母親查看其手機短訊後終揭發事年。涉案的57歲社工翟光輝，被控包括非禮、企圖強姦、企圖與精神上無行為能力人士肛交在內共19項控罪，他否認全部控罪，案件今午(4日)於高等法院進行審訊。

控方下午繼續播放警方跟X的會面紀錄，她指在2018年2月，被告曾搶去她的電話，刪除了他們之間約會外出的短訊紀錄，為免給家人及老師知道他們約會的事。X坦言對被告的行為感到不快，同時亦對跟被告在假期外出感到不妥。

她續指在2018年4月4日當天，被告將他帶到葵涌一個大廈天台劏房內。她本來在途中拒絕，更提議到附近公園休息，但被告說擔心會遇上其他家長及同事而拒絕。X指在劏房內她非常驚慌，盯着門口想逃，被告擋着她的路，X坦言：「我驚佢殺我鍊我頸。」之後被告將她強姦，她說期間被告換了幾次安全套，更說：「如果唔換嘅會穿。」她亦說過程中她有叫痛，但被告未有理會，到洗澡時她發覺下體有血，相信處女膜已穿。惟她承認即使不同意被告的行為，當時亦沒有開口說不，並解釋：「因為佢無問我同唔同意。」