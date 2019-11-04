海關機場拘兩名體內藏毒非洲女　檢81萬元可卡因

海關破獲體內藏毒案。2名從非洲烏干達抵港的外籍女子，上周六(2日)在香港國際機場接受海關檢查時，被揭體內藏有粒狀懷疑可卡因，她們被捕後在醫院排出約60粒可卡因，共重約770克，檢獲毒品總值約81萬港元。

2名被捕外籍女子分別44歲及50歲，她們由烏干達恩德培出發，經阿拉伯聯合酋長國杜拜前往香港、準備前往澳門，2人正擬購買船票之際，有關員察覺她們神情可疑，遂上前截查，懷疑她們涉及體內藏毒，遂將其帶往醫院，經檢查後確認她們體內藏有異物，截至今日(4日)為止，她們共排出約60粒懷疑可卡因。2人已各被控以一項販運危險藥物罪名，案件明日(5日)於西九龍裁判法院提堂。

海關表示，此次是本年度第11宗在機場破獲的體內藏毒案件，其中9宗的涉案人士是從非洲出發，其餘2宗則來自南美。單計10月27日至11月2日的一周內，海關已破獲3宗體內藏毒案及拘捕4人，而今次亦是今年內第4宗被捕人士抵港準備轉往澳門的案件，海關正進一步調查毒品來源及流向，以及被捕人士是否有黑幫背景。

海關強調，會加強執法及情報交流，運用風險管理堵截毒品流入本港，打擊販毒行為。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。