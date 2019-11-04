前列腺癌個案增17%升幅最高　男士50歲起需定期檢查

醫管局早前公布香港最新癌症統計數據，前年新增個案達33,075宗，創近年新高，當中男士前列腺癌更比2016年增約17%，升幅最高。香港癌症基金會呼籲，男士50歲起應考慮定期抽血進行前列腺特異抗原PSA檢查，特別是有近親曾患前列腺癌的高風險男士，更是刻不容緩。

男士隨年齡增長，或會出現小便問題，但他們往往不以為然，但其實這可能是前列腺增生，甚至是前列腺癌的先兆。香港癌症基金會醫療顧問泌尿外科專科醫生何立言表示，尿流細弱、尿頻、尿血等都是前列腺癌的症狀，而當腰背、盆骨及大腿位置持續出現疼痛時，更有可能代表癌細胞已出現擴散。而家族遺傳亦是高危因素，有近親患前列腺癌，患癌機會便大約高一倍。雖然前列腺癌最新的年齡中位數為71歲，但其接觸過最年輕的個案患者為48歲，中年男士不應掉以輕心。

何立言說，PSA是由前列腺正常及癌細胞製造的蛋白質，主要透過血液作檢測。一般男性的血液中出現PSA屬正常情況，一旦指數升高，則代表前列腺可能出現問題。然而，某些情況下不能單憑PSA指數作為確診前列腺癌的目標，因此會考慮檢查者的家族病史、PSA指數的升跌、年紀，以決定是否需要下一步的診斷。要確診是否患上前列腺癌，需透過活檢抽取組織化驗，過程屬入侵性，所以建議篩選出高風險者才進行此檢測。

癌症基金會為受癌症影響人士提供免費醫護及營養諮詢、心理輔導、癌症資訊及實際援助，亦呼籲市民及早發現，適時檢查身體，爭取早期確診提高痊癒率。該會將於本月17日舉辦關於前列腺癌的免費講座。