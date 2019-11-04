香港航空削6%營運規模　明年2月將停辦洛杉磯航線

香港航空今日(4日)宣布削減現有營運規模約6%，明年2月8日起停辦洛杉磯航線，並進一步調整部分航線的班次，涉及來回溫哥華、大阪、沖繩、札幌、東京、首爾、海口、杭州、南京和曼谷的航班。

香港航空指除競爭激烈及市場運力過剩外，自6月份起香港持續發生的示威活動亦影響客運需求，進一步打擊公司業務及收入。

運輸及房屋局亦回應事件指，在審視香港航空近日提交的財務改善計劃及財政資料後，認為香港航空目前的財政狀況仍然未有改善，情況令人關注。運房局及民航處上周五(1日)召見香港航空的管理團隊，再次要求該公司必須立刻採取實際行動，以在短期內有效地改善財政狀況。

運房局發言人指，考慮到公司目前財政狀況，認為整合航班服務實屬合理和有必要，期望能有助改善香港航空的營運情況。

政府同時要求香港航空必須作出合適安排以照顧乘客與員工利益，會繼續密切監察香港航空的財政狀況，並會按情況考慮採取進一步的行動。民航處同樣會密切監察香港航空的航班運作及航空安全，以確保香港航空繼續在完全符合相關民航法例及法規的要求下營運。