修例風波：年輕人示威不絕 青發會被指冇做嘢捱轟

修訂《逃犯條例》觸發的示威浪潮未見終結，街頭上年輕人的身影仍然不絕。立法會民政事務委員會今(4日)舉行會議，負責統籌青年工作的青年發展委員會(青發會)成為眾矢之的。

民政事務局局長劉江華就施政報告作出簡報，被多名議員質問青發會的功能。議員陳志全形容，青發會的成員是「近親繁殖」，當中有立法會主席梁君彥及前立法會議員楊孝華的兒子擔任成員，亦有多名成員為民建聯年輕區議員，諷刺青發會為「富二代俱樂部」，且當中缺少民主派聲音，故青發會未能做到廣納民意，聽取年輕人聲音。

議員葉建源批評，青發會對上一次會議為3月尾，Facebook最後一次更新則在5月份，惟香港於6月後經歷大型社會事件，質疑青發會於近月沒有做事。議員張華峰亦指出，青發會過去被評為政治酬庸及富二代俱樂部，若然青發會由不同階級的代表組成，為何仍有如此多青年對社會不滿。

委員會主席劉國勳曾為青發會前身的青年事務委員會成員，認為當年只能蜻蜓點水討論議題，本以為青發會有更高層次統籌，意見獲更多重視，惟認為現時的青發會與青年事務委員會分別不大。

劉江華表示，青發會由不同階層及光譜成員組成，政府非常重視青發會所提供的意見，政府亦同意可繼續優化青發會的架構。

民政事務局副秘書長李百全指，政務司司長張建宗曾於暑假期間，與青發會召開兩次會議就社會事件交換意見，以及如何將青發會工作做得更好，而青發會委員來自不同界別，透過評審機制才進入青發會代青年發聲。