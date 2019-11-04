政Whats噏：財委會議程亂咁排　劉怡翔被批評

立法會保險界議員陳健波（波哥）早前成功連任新一年度財委會主席，同埋講到明要儘快開會，快啲處理重要事務。波哥匯集咗委員嘅意見，日前波哥就去信財經事務及庫務局局長劉怡翔，當中有個別委員鬧爆當局提交撥款建議嘅安排同埋官員回應委員會等方面都做得唔好，唔單止會議諮詢不足、議程又亂咁排、提供嘅文件資料又差等等。咁多問題，真係唔知劉怡翔改得邊樣先喇！

波哥將意見整合成一個表，睇落都真係有唔少不滿喇，例如提到當局會議前諮詢工作不足，話喺未有充分諮詢持份者及議員情況下，就向財委會提交一啲具爭議嘅撥款建議；編排議程又亂晒龍，不時將涉及民生的撥款建議，安排係具爭議的撥款建議後討論，又以急需通過撥款建議為由，迫財委會盡快通過，搞到大家冇得充分考慮有關建議同埋表達意見喎。

唔單止議程問題，意見仲話局方啲文件質素差、資料不足不全面，官員出席會議又冇充分準備、迴避提問兼不斷重複，會議後跟進工作又做唔好，啲補充資料文件成日喺審議撥款建議前一日甚至當日才有，以致委員冇充足時間審閱。波哥就話問題就列晒喺度，希望劉怡翔可以參考吓、改進吓，令會議運作更有效率及暢順喎。