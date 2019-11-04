修例風波：民間記者會斥警濫用武力

民間記者會今(4日)聯同多名聲稱來自入境處、海關及消防處的現職紀律部隊人員召開記招，質疑警方在過去超過5個月的反修例示威中過度使用武力。有消防員代表表示，處方近日有自我審查之嫌，消防處高層更在官方場合公然侮辱示威者，促處方回應有關憂慮，以確保消防和救護人員可順利、有尊嚴地執行職務。

聲稱消防處人員稱，對處方沒有支援前線救援人員表示憤慨，要求處方澄清，警方是否可以利用消防員對示威者進行拘捕，更警告若處方沒有回應，會組織更多人表達意見，不排除把行動升級。

自稱來自入境處的人員指，紀律部隊應緊守克制使用武力的原則，例如「一加一武力階梯」，政府與警隊高層不應以「前線警員壓力大」為藉口，她指摘政府濫用緊急法及禁制令保護警員個人資料，對社會調查警隊濫權構成巨大阻礙。

另一名聲稱現職海關的人員代表則認為警員以個人情緒凌駕內部守則及法律作為執法基礎，破壞法治和警隊聲譽，作為公務員須敢於指出政府和警察的錯處。他促請當局真正做到「止暴制亂」，而非「以暴制亂」。

而早前曾發起公務員反修例集會的顏武周表示，公務員在執行職務時需公正無私，但警察明顯無法解決現時的政治問題，促請警方專業執法。