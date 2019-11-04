修例風波：200市民重返太古城要求交代　防暴警拘2蒙面男

【22:45】現場一名操帶鄉音廣東話的中年女子情緒激動，不停指罵保安員開門放警察進入商場，惟姓何男保安主任僅稱需要時間了解及跟進，未有進一步回應事件。

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網民昨午(3日)於太古城中心進行人鏈及合唱活動，並宣傳罷食某連鎖飲食集團的食肆，惟防暴警察其後衝入商場，制服並拘捕多名男女，至入夜後更發生嚴重傷人案，導致6人受傷。今晚(4日)約9時，逾200名市民重返商場客戶服務中心，要求保安員交代為何容許警察進入商場，並質疑保安員未有盡力制止昨晚商場外發生的傷人案，有人其後用雜物堵塞商場的扶手電梯，防暴警察則於商場外戒備。

至晚上近10時，2名便衣警員於商場外截查一名青年，繼而把他帶走，有保安員隨即宣布提早關閉商場，並把出入口鎖上。與此同時，大批防暴警察突從另一個出入口進入商場，再截查一名身穿黑衣青年，並將他制服帶走，引來大批市民不滿及指罵，並上前包圍多名在場保安員，要求對方交代為何再有防暴警察進入商場，以及提供閉路電視片段作證明。