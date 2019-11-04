政Whats噏：促引特權法設專委查修例衝突　建制鬧雙胞

反修例風波持續近5個月，政府遲遲唔肯成立獨立調查委員會徹查事件，而立法會建制派議員鍾國斌同梁美芬，就好似心有靈犀咁，今日(4日)齊齊去信提出動議，要求引用《立法會(權力及特權)條例》成立專責委員會，調查因修例而引起嘅社會衝突，唔知係咪夾埋幫政府降溫呢？

自由黨鍾國斌同經民聯梁美芬嘅動議，都係話引用特權法成立專責委員會。鍾嘅動議係要調查衝突對整體民生嘅影響，回應社會訴求；梁就話要調查騷亂前因後果，有否外部勢力干預，甚至研究香港出現深層次矛盾嘅原因及尋找社會復合的出路，兩個議員「撞到應一應」，真係唔知點好，但梁美芬之後又話內容要再修改吓，要延遲少少再交喎。唔通諗住改好啲，爭取更多人支持？

問過鍾國斌，佢話事前有同部分黨友甚至梁美芬「打過招呼」，加上社會有好多聲音覺得立法會甚至建制派要做啲嘢，之前就話休會，依家復會就要開始着手做，要善用立法會權力及特權法咁話。咁係咪希望藉此幫政府降溫？佢就話啱啱相反，係政府唔做立法會做！至於邊個做主席都冇所謂，最緊要真係過得到，成立到個委員會先。

民建聯嘅陳克勤就話梁美芬事前都有同該黨及其他建制派議員溝通過，連啲字眼都有商量過嘅，佢又話因為兩個議員都係建制派，原則上就希望兩人夾埋再揀一個，但如果真係要二揀一，民建聯就傾向支持梁美芬喎。