基層青少年輸在起跑線？　建立理財觀念增自信助脫貧

基層青少年就一定「輸在起跑線」？如能及早在中學階段建立理財觀念，亦可增加自信，憑個人能力脫貧。嶺南大學進行的研究發現，家庭月入較低、自信心較低、認為自己不諳理財之道的青少年，其理財風險承受能力亦相對較低，只有30%人選擇承受較高風險以獲取較高利益，理財手法亦相對保守。學者建議除理財知識外，學校亦可透過模擬投資等活動，提升學生自信。

理財風險承受能力是指一個人作出財務決策時的承受能力，包括是否願意承受最大的風險，或願意承受一個帶來不利結果的風險。嶺大去年9月邀請六間中學共330名的中學生進行理財測試及理財遊戲，他們的年齡介乎13至17歲，大部分的家庭經濟能力較差。

研究發現，近86%進行測試的學生，只答對不足六成理財知識的題目，七成人被評為理財承受風險較差。嶺大研究生院研究助理教授朱岳峰分析，自信心與理財風險承受能力息息相關，自信越高的受訪者，其風險承受能力相對較高；理財風險承受能力不足，則會影響個人作出更好的投資決策、減少取得更多理想投資途徑的機會，並限制了投資的選擇和個人收益。

朱岳峰又指家庭經濟情況較差的青少年，傾向不作出有風險的決策，使其未能遠離固有的貧困，或令跨代貧窮延續下去，建議在中學階段推行理財實務教育，除教授理財知識，亦應給予學生模擬投資及實習投資的機會，提高他們的自信心，協助他們籌劃未來發展路向，「對於基層青少年而言，時間同青春可能條進行風險投資唯一嘅資本」。