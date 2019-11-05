探射燈：外傭典當佔比高　押店提高警覺

周日的中區，除專售外傭家鄉食物的食店受歡迎外，當舖亦其門如市。有當舖經營者表示，外傭客愈來愈多，佔生意比重亦提高，若遇上懷疑外傭偷取僱主的值錢物件典當，會拒絕接受。

友安大押負責人孔憲剛表示，近年外傭典當佔生意比重愈來愈高，客群中約30%是外傭，惟貨值一般不高，約佔生意額20%。他指外傭典當的物品大多是K金飾物，價值介乎2000至3000港元左右，「印尼、菲律賓出K金多，唔似香港嗰啲純金。」由於當舖不會計物品手工錢，所以一般只能典當數百元，超過90%的外傭會贖回物品，而當舖每月會收取類似存倉費35港元，最長4個月就要結數1次。

對於外傭可能會偷取僱主物品典當，孔直指「好多時一睇就知」，因為「當錶要有證書，足金飾物佢哋唔會買，有懷疑都唔接受佢當。」他續指，典當者要登記身份證，若僱主發現財物被偷而報警，警方備有有關被竊物件清單，有關典當者就會被發現而遭拘捕。

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