探射燈：南亞人戒賭求助　社工支援疲乏

周雅瑩承認現時前線社工支援不足，難以協助不諳中英語的服務對象。

東網早前揭發南亞人涉非法聚賭，有戒賭中心指近年求助個案有上升趨勢，當中包括南亞裔人士，惟現時前線社工支援不足，難以協助不諳中英語的對象，冀政府能支援機構擴展服務範疇。有外傭工會則提醒外傭向財務公司借錢時，需提防不法手段。

路德會青亮中心主任周雅瑩指，曾聽聞有南亞人士求助戒睹服務，惟現時中心在支援少數族裔上，只有提供到訪學校向少數族裔宣傳，未有主動接觸非華裔賭博失調者服務，該機構會透過會面分享輔導、治療性小組及興趣班等，進行半年至1年的戒賭服務。另外，她批評警方未有做好把關執法，令非法賭博問題愈趨嚴重。

香港亞洲家務工工會聯會組織幹事劉嘉美表示，未曾接獲外傭賭博成癮欠債的求助個案，並指外傭借貸大多是欠下中介費或鄉間家人需要金錢，據過往經驗，財務公司貸款予外傭時，亦存在很多不法行為，包括超高利息、還款不提供收據及沒收外傭護照等，提醒外傭留意。

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