探射燈：中環擺局賭啤牌　外傭孭落周身債

中環逢周日成外傭樂園，東網直擊大會堂附近淪外傭賭檔，每周有多群外傭聚集「賭啤」，更疑有本地人操控賭檔，做莊接受下注，又指示同黨收錢，並設「天文台」監視。參與外傭豪爽落注，賭局快上快落，一個下午投注額估計逾萬元。有外傭公司不諱言有女傭沉迷賭博，甚至欠下一身債。

上月1個周日早上11時許，中環大會堂外大批菲傭聚集，她們10多人一群群圍住坐在地上，走近卻發現圍着1名疑似本地人，地上紙皮放着啤牌及紙幣，正在賭「三公」。該本地人正吩咐同黨「通殺」，每局約開4或5門，每注至少100港元。現場至少有3檔疑由本地人做莊的賭檔，部分人落注時將摺起一半的500港元紙幣，再摺起其中1角以代表100港元。每局賭注加起上來有3000至4000港元，由派牌至收錢，過程大約只需1分鐘，莊家密密派牌，賭客「客似雲來」。

東網記者一度打算貼身「觀戰」，旁邊1名南亞人卻投以奇異眼光，疑為「天文台」。賭局直至晚上近8時才告收工，而莊家聯同助手帶着大批現金離開，估計有逾萬港元。

該位置淪為賭檔鐵竇，早前另1周日，同位置亦發現有外傭賭「十三張」，同樣有金錢交易，上落大多20港元左右。圍觀及參與的女傭人數不及「三公」，但檔數亦不少。

經營網上外傭配對的幫家館手機平台創辦人盧嘉敏透露，部分菲傭沉迷賭博，有個案已在港打工多年，僱主有次發現她深夜不在家中，問起另一外傭才知她沉迷賭博，僱主解僱她後，接連收到多間財務公司追數信，涉款逾10萬港元。她指外傭身在異鄉易受誘惑，易蒙受金錢及感情損失。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒亦稱，曾聽過有外傭因在港結識男朋友後染上賭癮，甚至開股票戶口買股票，因而欠下財務公司債項。她補充，外傭欠債理由很多，僱主往往直至財務公司追數才揭發事件，建議僱主日常要多加留意外傭，並要妥善保管財物。

立法會議員陳恒鑌認為警方應加強打擊，其他部門，包括食環署或場地負責人，都可作出干涉；勞工處亦可透過中介公司或經網上宣傳，提醒僱員聚賭或沉迷賭博，會帶來嚴重後果。

警方發言人表示，中區警區人員於今年1至10月在愛丁堡廣場一帶曾進行6次打擊非法街頭賭博的觀察行動，期間未有發現非法街頭賭博及非法借貸活動。

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