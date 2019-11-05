Dr.東：隆胸增患罕見淋巴瘤風險　宜每年檢查

整形外科所採用的乳房絨面矽膠假體受到廣泛應用，但有外國報道指出，植入絨面的矽膠假體會增加患BIA-ALCL「間變大細胞淋巴瘤」的風險，本港衞生署最近亦發出聲明，表示正密切監察乳房植入物的安全性，已隨澳洲醫療用品管理局，停用了多款型號的乳房植入物。整形外科醫生建議曾進行隆胸手術的女士應每年進行至少1次檢查，了解最新的健康狀況，若有任何不適應立即尋找醫生協助。

香港大學外科學系名譽臨床助理教授、整形外科專科醫生陳肖龍表示，「間變大細胞淋巴瘤」屬影響免疫系統的罕見癌症，隆乳後的「間變大細胞淋巴瘤」多出現在假體周圍的組織及包膜，懷疑是因為絨面假體，容易積藏細菌，引起發炎有關。醫學界認為此病的病發率約為3萬分之一，並不常見，主要病徵為假體周邊出現積水。臨床上患者可能完全沒有任何不適，也有可能感到腫脹或疼痛。

1997年至今，全球約有3500萬個絨面的矽膠假體流入市面，約有573宗個案患上此罕見淋巴癌，約33人死亡，本港則未有相關個案。據美國食品藥品監督管理局的數據顯示，上述隆乳後出現「間變大細胞淋巴瘤」的患者中，有481名患者是植入同一型號的絨面假體，而相關製造商已停止生產該款絨面假體。

雖然個案不算常見，但一旦延醫，癌細胞有機會擴散全身，造成生命危險。任何人士若曾接受乳房假體植入手術而擔心患上此病，最穩妥的方法是找專科醫生作臨床及造影檢查，若出現單邊胸部腫脹，乳房及腋下出現硬塊，更不應掉以輕心。

陳續稱，若患者接受乳房切除手術後，若有需要重建乳房，可考慮自體脂肪移植手術，從身體其他地方抽脂，注入乳房。外科醫生會從腹部、大腿或臂部等地方將脂肪打散並抽出，分別打入胸肌表面及乳房皮下位置。每次每邊乳房，建議注射不多於300毫升，乳房愈大，可注射的容量愈多，但需小心控制注入的容量，過量注射會增加脂肪壞死的風險。

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